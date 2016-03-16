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Почему в Нижнем Тагиле гололёд? Работники одной из дорожных компаний отправлены на сокращённую рабочую неделю (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почему в Нижнем Тагиле гололёд? Работники одной из дорожных компаний отправлены на сокращённую рабочую неделю (ФОТО)

16 марта 2016, 11:20ОбществоПавел Щербина
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