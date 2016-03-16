Почему в Нижнем Тагиле гололёд? Работники одной из дорожных компаний отправлены на сокращённую рабочую неделю (ФОТО)

Не всё в порядке оказалось и на дочернем предприятии УВЗ - «УБТ-Сервис».

Дорожно-строительная организация ООО «УБТ-Сервис», третий месяц держит рабочих на трёхдневной рабочей неделе. В январе 2016 года рабочих предприятия под угрозой сокращения и увольнения заставили подписать заявление на «трехдневку» с восьмичасовой рабочей сменой и составили индивидуальный график для сотрудников предприятия. При этом смены, попадающие на выходные и праздничные дни, оплачиваются как обычная рабочая смена. Зарплаты упали ниже некуда, до 7000-10000 рублей в отчаянии написал в редакцию TagilCity.ru один из работников предприятия.

Для убедительности работник прикрепил график, сфотографированный им на работе.

Как можно видеть на фото, в графике у рабочих самое большее – 127 рабочих часов в месяц, у большинства – 111 и 119 часов. При норме на март в 168 часов при 40 часовой рабочей неделе.

Конечно, эти детали мало кого волновали бы, в том случае, если бы малое количество рабочих часов не сказывалось на заработной плате сотрудников.

Объяснить ситуацию для журналистов TagilCity.ru в компании «УБТ-Сервис» никто не смог.

Сейчас прокомментировать никто не может. Руководство на учёбе в городе Екатеринбург сказали журналистам TagilCity.ru в приёмной компании.

TagilCity.ru обращает внимание на знаковость явления. Именно в то время, когда Нижний Тагил сильнее всего нуждается в посыпке гололёда и вывозе грязного снега – одна из городских компаний, специализирующихся на этой деятельности, отправляет сотрудников на сокращенную рабочую неделю.

О причинах такого решения руководства, по всей видимости, мы не узнаем до следующей недели.