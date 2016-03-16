Тагильчанин второй год подряд становится лучшим скульптором в мире (ФОТО)

Уже второй год Эдуард Пономаренко работает в тандеме с Иваном Зуевым – мастером из Иркутской области. И второй год тагильчанин становится чемпионом мирового фестиваля.

На первом этапе российские скульпторы из огромной глыбы льда создали фигуру «Первый луч солнца». В категории «Абстракция» художники стали вторыми.

Далее мастера создали целую ледовую композицию из нескольких блоков. На этом этапе вместе с россиянами выступал ледовый скульптор из США. Их «Бубен Аляски» признан лучшей ледовой работой на фестивале.

В честь победы Эдуарда Пономаренко на Аляске зажглись 6 символичных сигнальных огня. Ведь именно столько лет россиянин участвует на мировом фестивале и поражает жюри своими ледяными шедеврами.

Кстати, жители Нижнего Тагила тоже знакомы с творчеством Эдуарда Пономаренко. Этой зимой, под его руководством, были возведены ледовые городки на театральной площади и у ФОКа «Президентский», которые, безусловно, посетило несколько тысяч тагильчан.