Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Центральная библиотека Нижнего Тагила недоступна для инвалидов-колясочников. Когда решат эту проблему? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Центральная библиотека Нижнего Тагила недоступна для инвалидов-колясочников. Когда решат эту проблему? (ФОТО)

16 марта 2016, 16:05ОбществоДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»