Центральная библиотека Нижнего Тагила недоступна для инвалидов-колясочников. Когда решат эту проблему? (ФОТО)

Ступеньки библиотеки довольно высокие, какой-либо пандус отсутствует. Понятное дело, что люди с ограниченными возможностями будут испытывать огромные трудности, пытаясь попасть внутрь библиотеки.

Стоит отметить, что год назад активисты уже проводили подобный мониторинг и отправляли в Администрацию Нижнего Тагила запрос с просьбой исправить ситуацию. Тем не менее, за целый год ничего не изменилось. Активисты готовятся отправить новое обращение.

Редакция TagilCity.ru обратилась к директору библиотеки Наталье Якимовой с просьбой рассказать, почему не меняется текущее положение вещей.

Всё упирается в финансирование. В первую очередь это очень дорогостоящая переделка крыльца, на это нужен почти миллион. Не все так просто, от того, что люди попадут к нам в холл, проблема не решится, ведь у нас есть ещё два пролета на второй этаж. Необходимо решить проблему доступности на 100%, должен быть доступ во все помещения. А для этого нужна масштабная реконструкция.

Мы включены в программу обеспечения информационной доступности на 2016-20 года. Стоит добавить, что к 2025 году все библиотеки России станут доступны для людей с ограниченными возможностями, -- объяснила она.

Руководство библиотеки не ждет у моря погоды и пытается исправить ситуацию своими силами:

Мы ищем возможности это изменить. В этом году мы вышли на фонд КАФ, в который мы написали проект на получение гранта для установки пандуса и аппарелей. Стоит добавить, что библиотека недоступна только инвалидам-колясочникам, всем остальным она условно доступна. Кроме того, мы оказываем помощь, заносим, если требуется, людей в помещение. Если мы можем что-то сделать своими силами, мы делаем. В частности, переделан один филиал на Вагонке, он доступен на 100%.

Если инициатива с грантом не сработает, то инвалидам Нижнего Тагила останется лишь ждать, пока до Центральной библиотеки дойдет очередь в программе информационной доступности городских сооружений и будут выделены необходимые средства.