Ветеран полиции Нижнего Тагила отмечает свое 80-летие (ФОТО)

Николай Пушкарев уроженец Луганской области. После окончания юридического института, начал работать экспертом-криминалистом в Тавде. Позже молодого специалиста судьба занесла в Нижний Тагил.

В 1972 году Николай Пушкарев получил второе образование в Уральском политехническом институте. Перспективного сотрудника с лидерскими качествами заметили и назначили начальником отделения отдела по борьбе с хищением социалистических собственностей. Уже через четыре года Николай Пушкарев управлял отделом БХСС УВД Нижнетагильского горисполкома.

Впрочем, полицейский имеет большой опыт работы не только в подразделении экономической безопасности. В его подчинении был также уголовный розыск, экспертно-криминалистическая лаборатория и несколько секретных служб.

Работа в органах неоднократно отмечалась достойными наградами: «За безупречную службу», «За доблестный труд», «200 лет МВД». Николай Пушкарев заслужено получил звание «Ветеран труда».

Последние 30 лет он управляет пансионатом для престарелых «Тагильский». Прекрасного хозяйственника и отменного руководителя заметил бывший глава Нижнего Тагила Николай Диденко. Он и предложил полицейскому взять пансионат под свое руководство. За эти годы благодаря Николаю Пушкареву были построены пекарня, теплица, обновилась зона отдыха с фонтанами и оригинальной архитектурой. Также в пансионате появился свинарник на 100 голов, чтобы в пансионате всегда было свое мясо.

Поздравить юбиляра приехали гости из области – депутат Заксобрания Вячеслав Погудин и министр социальной политики Андрей Злоказов.

Стоит отметить, что Николай Пушкарев является одним из первых наставников Ибрагима Абдулкадырова – нынешнего начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». На торжественной встрече полковник вручил юбиляру благодарственное письмо и подарок.