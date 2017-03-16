Инсталляция, песенный марафон и фестиваль пройдут в Нижнем Тагиле в майские праздники

После торжественной демонстрации 9 мая состоится песенный марафон, участники которого будут проезжать по улицам города на раритетном автомобиле и исполнять песни. На площадке перед музеем-заповедником расположится инсталляция «Проводы новобранцев на войну». Для ветеранов у КДК «Современник» на фестивале военной песни будут исполнены знакомые музыкальные композиции.

На участие в акции «Бессмертный полк» с каждым годом заявляется всё больше тагильчан. В этом году «Бессмертный полк» пройдет по городу в пятый раз, передает пресс-служба администрации. В 2017 году порядок шествия с учетом изменения количества участников останется прежним.

А 14 мая в Нижнем Тагиле пройдет гала-концерт победителей фестиваля «Возьмемся за руки, друзья».

12 мая для всех желающих пройдет квест «Спасибо деду за Победу!». 15 мая гора Белая примет участников гонки «Горжусь тобой, Отечество», в ходе которой свердловчане будут сдавать нормы ГТО.

Для ветеранов пройдет благотворительная акция «Ветеран»: волонтеры сделают уборку в квартирах. Также будут приведены в порядок захоронения участников войны.