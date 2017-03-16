Количество фиктивных браков для получения гражданства в разы возросло в России — эксперты

Специалисты считают, что в России в последнее время развился теневой бизнес по содействию в заключении браков с целью получения паспорта РФ. Большое число таких браков являются фиктивными, и никто не занимается проверкой их подлинности.

В 2009 году было заключено 683 брака, в результате которых граждане получили гражданство России. В 2016 году их число уже составило 35 000 человек.

Появлению новых граждан РФ способствовала также миграция бывших соотечественников в Россию из стран зарубежья. Напомним, 150 000 мигрантов вернулись на родину из стран запада в 2016 году и снова стали россиянами.