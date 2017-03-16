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Количество фиктивных браков для получения гражданства в разы возросло в России — эксперты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество фиктивных браков для получения гражданства в разы возросло в России — эксперты

16 марта 2017, 16:25Общество
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