Молодой человек из Новоуральска пропал в Нижнем Тагиле (ФОТО)
16 марта 2017, 11:30ОбществоЕкатерина Малых
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В Нижнем Тагиле 11 марта пропал молодой человек, Николай Пугачёв.
Сюжеты: Нижний Тагил
Николай в будние дни работает в Нижнем Тагиле, а в субботу приезжает к родным в Новоуральск на выходные. Однако в минувшую субботу, 11 марта, дома он не появился. Не появился он и на работе в понедельник.
Обеспокоенные родственники написали в полицию Новоуральска заявление о розыске.
Обычно он одет в спортивном стиле: яркая курточка с капюшоном и без шапки, чёрный рюкзак, тёмные джинсы, кроссовки. Рост 185 сантиметров, волосы до плеча рассказала мама пропавшего.
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Родственники просят сообщить любую имеющуюся информацию о местонахождении Николая. Связаться с ними можно по номерам 89222081766, +7 (3437) 091-455.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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