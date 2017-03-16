Особенности и опасности при выборе духовной литературы стали темой семинара в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В первой части мероприятия иерей Алексий Бессонов, замдиректора по учебной работе Православной гимназии Диана Адам и замдиректора по воспитательной работе Марина Уманская озвучили доклады о пользе чтения духовной литературы, о роли Библии в современном обществе и безопасности при выборе религиозной литературы.

Есть книги, чтение которых может нанести вред. Особенно это касается детей и подростков. Не всякая литература способна положительно повлиять на неокрепшую психику. Эзотерики, шарлатаны и экстрасенсы для привлечения внимания используют церковные или религиозные понятия в своих названиях. Содержание же подобных материалов не имеет ничего общего с христианской и духовной литературой, -- рассказала на семинаре Диана Адам.

Аудитория семинара состояла из учителей и библиотекарей светских школ и гимназий. Напомним, что с 1 сентября 2012 года в систему общего образования ввели новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Не во всех школах удалось привлечь специально обученных учителей. Подготавливали в основном учителей обществознания, русского языка и литературы и других предметов.

Я каждый год сюда приезжаю в Православную гимназию на подобные семинары. Мне и самой интересно, и для работы полезно. Я веду курс ОРКСЭ, и мне необходимо ориентироваться в религиозной литературе, уметь правильно подать ученикам. У меня есть удостоверение о том, что я проходила подготовку. В основном, всю информацию о религиях я нахожу сама в интернете, -- поделилась с журналистом TagilCity.ru Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы школы №72.

Как правильно выбрать религиозную литературу и как отличать ее от псевдонаучной и псевдохристианской, где покупать и с кем советоваться – между чтецами и слушателями выстроился диалог, гости семинара обменивались мнениями.

За модными кричащими названиями и яркой обложкой порой скрывается опасная литература радикальных, экстремистских учений. Подростки, как правило, реагируют на слэнговые или молодежные названия книг, на броские картинки, и в руки к ним попадает материал, который может оказать негативное влияние. При выборе христианской литературы необходимо обращать внимание на наличие специальных грифов, которые используются при издательстве литературы Русской Православной церкви предупредила слушателей Диана Адам.

Ученики и сотрудники гимназии читали на церковно-славянском языке. Лекторы рассказали о пользе языка и приводили примеры его метафоричности и аллегоричности. Много говорилось о значении Библии и христианства в культуре русского народа: русская поэзия, кинематограф, литература не обошлись без сюжетов Библии и христианских учений.

Фото: Православная гимназия №11