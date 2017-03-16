Падение метеора в Свердловской области попало на камеру (ВИДЕО)
16 марта 2017, 16:40Общество
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Житель Свердловской области запечатлел падение метеора, об этом сообщило РИА URA.RU.
15 марта местному жителю Ирбита удалось стать свидетелем падения метеора. Очевидец Илья Янковский снял редкое природное явление и выложил видео в соцсеть.
Как рассказал Илья, свечение болида было настолько ярким, что осветило горизонт северной части неба. Необычное явление он наблюдал ночью, в 00:07 часов. К какому из метеорных потоков принадлежит данный метеор, установить не удалось.
Видео посмотрели уже около 100 пользователей интернета.
Видео: Илья Янковский / URA.RU
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