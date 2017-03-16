Урбанисты соберут идеи для внедрения в городскую среду Нижнего Тагила на форуме «Стрелки» в Екатеринбурге

Что нужно сделать, чтобы качество среды, образования и культуры отвечало главной цели человека – саморазвитию? Чего не хватает нашему городу? Урбанистические нужды тагильчан «Центр» проектирует и претворяет в жизнь.

Тагильские урбанисты на этом проекте расширят свои знания для повышения качества проектирования местной городской среды.

Московский ​институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» представил программу образовательного проекта. Он пройдёт в открытом формате с 17 по 25 марта.

Это очень важное, нужное и актуальное образование считает организатор «ЦПУ» в Нижнем Тагиле Андрей Батурин.

Екатеринбург станет первым городом после Москвы, где развернётся публичная программа института. В Москве такое мероприятие проходит каждое лето уже восемь лет, и каждый год оно собирает более 300 000 посетителей.

Основные мероприятия недели «Стрелки» состоят из бесплатных мастер-классов и лекций о развитии городской культуры и общественных пространств, о городской культуре и сохранении наследия. Обязательной частью будет дискуссия – площадка для обмена идеями и диалога экспертов, представителей бизнеса, чиновников и горожан.

Также в рамках проекта пройдут показы актуальных фильмов, отобранных вместе с кураторами Центра документального кино и организаторами Beat Film Festival. Кроме того, журналисты и редакторы смогут попрактиковаться в городской журналистике в рамках воркшопа «Открытая редакция» «Стрелки» и сайта IMC сообщается на одной из информационных площадок Екатеринбурга.

Посетить бесплатные лекции, воркшопы, дискуссии и кинопоказы на тему городской культуры можно будет в Ельцин-центре и Уральском филиале ГЦСИ-РОСИЗО.

Полная программа Недели «Стрелки» в Екатеринбурге:

Лекция руководителя Центра креативных индустрий Финляндии Сильвии Сунтолы «На чем основана экономика талантов?»;

Лекция архитектора и сооснователя бюро Hosoya Schaefe Маркуса Шэфера «Город как кооператив: Почему важно формировать сообщества»;

Лекция архитектора, директора магистерской программы Advanced Urban Design Анастасии Смирновой «Городской реконструктор: Что делать с историческим наследием?» и воркшоп «Новые библиотеки: Как реорганизовать невостребованное пространство?»;

Лекция философа и теоретика Михаила Куртова «Цифровой исход. Память и внимание в информационных средах»;

Показ документального фильма Вернера Херцога «О, Интернет! Грезы цифрового мира»;

Презентация проектов на Vector Project Review;

Интервью с основателем сервиса CarPrice Эдуардом Гуриновичем «В чем ваш бизнес»;

Лекция велоактивиста Владимира Кумова «Как пересадить Россию на велосипед: Практика Let’s bike it;

Лекция главного редактора TJournal Никиты Лихачева «Как распознать фейк в ленте новостей»;

Недельный воркшоп «Открытая редакция» для журналистов, студентов и всех, кто хочет работать в медиа.

Регистрация на мероприятия ещё открыта для всех желающих.