Екатеринбуржец отсудил у застройщика 241 тыс. рублей за опасную для жизни квартиру

Летом 2015 года мужчина приобрел жилье в поселке Мичуринском. Во время проживания он обнаружил значительные недостатки: протекающий потолок, мокрые стены в коридоре, комнате и на кухне. Кроме того, окна были плохого качества, отваливалась штукатурка, вздулось напольное покрытие. Из-за постоянной влаги образовалось много плесени.



Независимая экспертиза выявила, что причиной недостатков послужил некачественный монтаж оконных проемов, ограждений балконов и вентиляции. Вердикт специалистов: в такой квартире жить опасно.





Строительная компания проигнорировала заявление мужчины, требовавшего устранить недостатки. Так, екатеринбуржцу пришлось обратиться в суд.





Судья частично удовлетворил требования истца. Так, общая сумма взыскиваемых средств составила 241 тысячу рублей. Также на застройщика возложили обязанность за неделю устранить все нарушения. Суд Свердловской области оставил апелляцию ответчика без удовлетворения, передает издание «Областная газета».