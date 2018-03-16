Екатеринбуржец отсудил у застройщика 241 тыс. рублей за опасную для жизни квартиру

Летом 2015 года мужчина приобрел жилье в поселке Мичуринском. Во время проживания он обнаружил значительные недостатки: протекающий потолок, мокрые стены в коридоре, комнате и на кухне. Кроме того, окна были плохого качества, отваливалась штукатурка, вздулось напольное покрытие. Из-за постоянной влаги образовалось много плесени.