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Екатеринбуржец отсудил у застройщика 241 тыс. рублей за опасную для жизни квартиру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец отсудил у застройщика 241 тыс. рублей за опасную для жизни квартиру

16 марта, 07:30Общество
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