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Новости Нижнего Тагила

Мошенники похитили 60 млн рублей у банков Свердловской области

16 марта 2018, 10:50Добавить новость
Екатеринбург,Россия,мошенники,банки,кредиты,служебное положение,суд
В хищении 60 млн рублей у банков обвиняются члены преступной группы в Екатеринбурге. Семь человекшесть свердловчан и один челябинец обвиняются в совершении мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения.

Злоумышленники выбирали людей, обладающих низким социальным статусом, и, используя их данные, оформляли потребительские кредиты. Начав свои преступную деятельность в мае 2012 года, к декабрю 2013 года группа, использовав 103-х номинальных заёмщиков, в общей сложности похитила у кредитных организаций 60 млн рублей.

Участники организованной группы пользовались своим служебным положением. Среди них были работники банков, сотрудники служб безопасности, а также начальник службы безопасности Департамента безопасности одного из банков, понесшего ущерб.

Банковские работники проводили консультации по документам, необходимым для оформления кредита, лоббировали заявки, помогали внести положительное решение о взятии кредита в автоматизированную систему учёта рассмотрения заявок банка.

Необходимо отметить, что уголовное дело составляет 881 том, в настоящее время проведено множество финансово-бухгалтерских экспертиз. Дело о мошенниках передано в екатеринбургский Октябрьский районный суд. По информации, предоставленной  пресс-службой прокуратуры Свердловской области, участникам организованной группы по предварительным сведениям грозит срок лишения свободы до 10 лет, сообщает «Областная газета»

 

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