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Мошенники похитили 60 млн рублей у банков Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенники похитили 60 млн рублей у банков Свердловской области

16 марта, 10:50Общество
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