Мошенники похитили 60 млн рублей у банков Свердловской области

Семь человек — шесть свердловчан и один челябинец — обвиняются в совершении мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения.

Злоумышленники выбирали людей, обладающих низким социальным статусом, и, используя их данные, оформляли потребительские кредиты. Начав свои преступную деятельность в мае 2012 года, к декабрю 2013 года группа, использовав 103-х номинальных заёмщиков, в общей сложности похитила у кредитных организаций 60 млн рублей.

Участники организованной группы пользовались своим служебным положением. Среди них были работники банков, сотрудники служб безопасности, а также начальник службы безопасности Департамента безопасности одного из банков, понесшего ущерб.

Банковские работники проводили консультации по документам, необходимым для оформления кредита, лоббировали заявки, помогали внести положительное решение о взятии кредита в автоматизированную систему учёта рассмотрения заявок банка.

Необходимо отметить, что уголовное дело составляет 881 том, в настоящее время проведено множество финансово-бухгалтерских экспертиз. Дело о мошенниках передано в екатеринбургский Октябрьский районный суд. По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Свердловской области, участникам организованной группы по предварительным сведениям грозит срок лишения свободы до 10 лет, сообщает «Областная газета»