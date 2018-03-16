Неблагополучные семьи Нижнего Тагила были проверены социальными службами города

В ходе профилактического рейда «Малыш» были проверены семьи, где мамы ранее привлекались к ответственности за правонарушения, но получили отсрочку по достижению детьми совершеннолетия.



В семьях проверяли условия жизни детей, соблюдения правил пожарной безопасности и то, насколько хорошо родители выполняют свои обязанности.



Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР города Нижнего Тагила, дополнительно были даны рекомендации по недопущению курения в квартирах, проведены беседы с детьми, вручены памятки с указанием номеров вызова экстренных служб с мобильных телефонов.

Фото: Пресс-служба ОНД и ПР города Нижнего Тагила