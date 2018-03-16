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Новости Нижнего Тагила

Неблагополучные семьи Нижнего Тагила были проверены социальными службами города

16 марта 2018, 23:15Добавить новость
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила среди неблагополучных семей, ранее нарушивших закон, прошёл рейд «Малыш». Сотрудники социальных служб города проверили условия жизни несовершеннолетних детей.

В ходе профилактического рейда «Малыш» были проверены семьи, где мамы ранее привлекались к ответственности за правонарушения, но получили отсрочку по достижению детьми совершеннолетия.

В семьях проверяли условия жизни детей, соблюдения правил пожарной безопасности и то, насколько хорошо родители выполняют свои обязанности.

Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР города Нижнего Тагила, дополнительно были даны рекомендации по недопущению курения в квартирах, проведены беседы с детьми, вручены памятки с указанием номеров вызова экстренных служб с мобильных телефонов.


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Фото: Пресс-служба ОНД и ПР города Нижнего Тагила
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