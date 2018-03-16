Екатеринбург планирует построить приют для бродячих собак перед ЧМ-2018

Перед проведением Чемпионата мира — 2018 около Екатеринбурга планируют строительство нового приюта для бродячих собак.

Заявку в региональное МУГИСО на землю для приюта уже сделала администрация Екатеринбурга, сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Егор Свалов.





Сейчас в действующем в Екатеринбурге пункте содержания животных находятся до 140 собак. После заключения ветеринара и кинолога отловленных безнадзорных собак стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Ежегодно Екатеринбург для этого получает 35 миллионов рублей, -- сообщил Егор Свалов.

Методы гуманного отлова бродячих животных перед ЧМ-2018 представители администрации и благотворительных фондов обсуждали во время визита в Екатеринбург замминистра спорта РФ Павла Новикова. Одним из предложений в ходе обсуждения стала разработка закона об установлении ответственности владельцев животных за судьбу своих питомцев, пишет JustMedia.