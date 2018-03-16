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Новости Нижнего Тагила

Беглец прятался в трусах на балконе: 48 разыскиваемых пойманы в Свердловской области

16 марта 2018, 22:10Добавить новость
Свердловская область,следствие,розыск,ГУФСИН
За два дня рейда в Свердловской области были задержаны 48 человек, находящихся в местном и федеральном розыске. Один из них скрывался от следствия на балконе в одном нижнем белье.

В Свердловской области за 2 дня были задержаны 48 человек, находящихся в федеральном и местном розыске. Некоторые из разыскиваемых шли на различные ухищрения. Так, один из них скрывался от правосудия на балконе в одном нижнем белье.

 

Розыск преступников проходил в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Розыск». Среди задержанных есть как обвиняемые, так и подозреваемые в преступлениях. В поимке принимали участие 194 сотрудника пенитенциарной системы, в том числе сотрудники ГУФСИН и УИС, пишут «Европейско-Азиатские новости».

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