Погибший 100 лет назад священник канонизирован в Екатеринбурге

После окончания духовной семинарии Александр Адрианов служил в Нижнетуринском Трёхсвятительском храме в чине иерея. За годы службы батюшка построил несколько храмов.

Священник был арестован во время проведения литургии в ноябре 1918 года и расстрелян красноармейцами. Его канонизировали через 100 лет после смерти, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.