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Новости Нижнего Тагила

Погибший 100 лет назад священник канонизирован в Екатеринбурге

16 марта 2018, 13:15Добавить новость
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Священнослужитель Александр Адрианов родом из Нижней Туры был канонизирован на заседании Священного Синода в Екатеринбурге.

После окончания духовной семинарии Александр Адрианов служил в Нижнетуринском Трёхсвятительском храме в чине иерея. За годы службы батюшка построил несколько храмов.

Священник был арестован во время проведения литургии в ноябре 1918 года и расстрелян красноармейцами. Его канонизировали через 100 лет после смерти, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Напомним, что священник из Екатеринбурга предстанет перед судом за сравнение Ленина и Гитлера, а 7 марта Священный Синод разделил Нижнетагильскую епархию на две части.

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