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Новости Нижнего Тагила

Семейные традиции: тагильчанки обсудили вопросы воспитания за круглым столом (ВИДЕО)

16 марта 2018, 17:30Добавить новость
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Активные тагильчанки встретились за круглым столом, чтобы обменяться мнениями, поделиться опытом и рассказать о примерах семейных традиций в воспитании детей. 15 марта прошла встреча, на которую мамы из Нижнего Тагила пришли со своими детьми.

Тагильчанки с детьми, представители общественных организаций, сотрудники бьюти-компаний и центра йоги собрались, чтобы обсудить вопросы здорового образа жизни, обменяться опытом и рассказать о семейных традициях. Пока мамы в уютной обстановке общались на темы заботы о будущем детей и узнавали новое, малыши развлекались с героем мультфильма.

 

Редакция TagilCity.ru побывала на встрече и поделилась с собеседниками последними новостями Нижнего Тагила для родителей. В беседе участники обсудили планы по организации 550 мест для детей до 3-х лет в центре города, которая будет проводиться в рамках реализации «майских указов» президента. Не обошлись без внимания и вопросы интернет-безопасности и профориентации подрастающего поколения.

 

Собеседники делились вариантами совместного отдыха родителей и детей в Нижнем Тагиле. Так, например, многим мамам понравилась идея экскурсии на трамвае, которая успешно претворяется в жизнь усилиями Центра развития туризма и «Тагильским трамваем».

 

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О благотворительных организациях, общественных движениях и совместном досуге с детьми рассказали член общественной палаты Нижнего Тагила, мать троих детей Анна Межова и волонтер Ольга Уткина.

 

В Нижнем Тагиле успешно существуют различные молодежные и детские организации по интересам. Есть студии, где занятия проходят совместно для родителей и детей. Совместная деятельность объединяет маму и ребенка, делает их взаимоотношения более доверительными, -- пояснила Анна Межова. 

 

Когда счастлива мама, счастлив и ее ребенок, -- поделилась мнением Евгения, преподаватель центра йоги «Ситарам».

 

У детей, которые пришли вместе с мамами, был создан свой круг по интересам: во время беседы взрослых они рисовали, играли и мастерили вместе с героем мультфильма.

 

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Тагильчанки рассказали о сложившихся семейных традициях. Все присутствующие согласились с тем, что гражданская ответственность родителей влияет на будущее детей.

 

У нас много уже сложившихся традиций: всей семьей мы посещаем общегородские праздники, вместе выезжаем за город, вместе с детьми вот в ближайшие выходные пойдем голосовать. Пусть дети участвуют в этом и знают, что такое выборы, -- поделилась Татьяна, в семье которой воспитываются 6 детей.

 

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Участницы мероприятия отметили пользу совместных встреч, во время которых происходит обмен опытом. Многие пожелали на будущее еще не раз собраться в дружеской атмосфере и обсудить общественно-значимые моменты материнства и детства.
 

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