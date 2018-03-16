Тагильчанин отсудил у ЕВРАЗ НТМК 330 000 руб. за погубленное здоровье

Тагильчанин проработал на ЕВРАЗ НТМК более 33 лет, 28 из них – в условиях, вредных для здоровья. Из-за этого он получил заболевание, с которым теперь не может устроиться на другую работу. Как поясняют медики, причина болезни – продолжительное воздействие вредных производственных факторов на организм.