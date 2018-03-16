Ургант высмеял «фекальный факел» Екатеринбурга (ВИДЕО)
16 марта, 17:15Общество
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В своем шоу на «Первом канале» Иван Ургант поиронизировал над комплексом сооружений на екатеринбургской САС, которые вырабатывают из фекалий метан.
Сюжеты: Екатеринбург
Затронув тему запуска сооружений, телеведущий начал развивать ее в разных направлениях.
По мнению Урганта, на Олимпиаде в Пхенчхане подобный факел мог бы произвести должный эффект, а каждый житель России теперь будет уверен в том, что он сам сумеет обогреть свой дом.
Напомним, что на екатеринбургской Северной аэрационной станции метантенков запустили комплекс сооружений, делающих твердые осадки канализационных вод безопасными для окружающей среды и вырабатывающих из них природный метан. Использование газа позволит экономить на отоплении, отмечает URA.RU.
Видео: Youtube
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