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Новости Нижнего Тагила

Ургант высмеял «фекальный факел» Екатеринбурга (ВИДЕО)

16 марта 2018, 17:15Добавить новость
иван ургант,фекалии,Екатеринбург,Первый канал,вечерний ургант,юмор
В своем шоу на «Первом канале» Иван Ургант поиронизировал над комплексом сооружений на екатеринбургской САС, которые вырабатывают из фекалий метан. Затронув тему запуска сооружений, телеведущий начал развивать ее в разных направлениях.

По мнению Урганта, на Олимпиаде в Пхенчхане подобный факел мог бы произвести должный эффект, а каждый житель России теперь будет уверен в том, что он сам сумеет обогреть свой дом.

Напомним, что на екатеринбургской Северной аэрационной станции метантенков запустили комплекс сооружений, делающих  твердые осадки канализационных вод безопасными для окружающей среды и вырабатывающих из них природный метан. Использование газа позволит экономить на отоплении, отмечает URA.RU.



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