Дворы со 100 % голосов будут отремонтированы в первую очередь в Нижнем Тагиле

На аппаратном совещании у Главы Нижнего Тагила Сергей Носов потребовал от чиновников мгновенной реакции на результаты рейтингового голосования по благоустройству дворов.

Голосование пройдет в зданиях, где будут расположены избирательные участки. Это сделано для того, чтобы людям не пришлось искать место, где можно отдать голос за свой двор.





Каждый житель города может повлиять на благоустройство собственного двора. На первое место в рейтинге переместятся те дворы, которым жители обеспечат 100% голосов.