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Новости Нижнего Тагила

Дворы со 100 % голосов будут отремонтированы в первую очередь в Нижнем Тагиле

16 марта 2018, 14:15Добавить новость
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На аппаратном совещании у Главы Нижнего Тагила Сергей Носов потребовал от чиновников мгновенной реакции на результаты рейтингового голосования по благоустройству дворов.

Голосование пройдет в зданиях, где будут расположены избирательные участки. Это сделано для того, чтобы людям не пришлось искать место, где можно отдать голос за свой двор.

Каждый житель города может повлиять на благоустройство собственного двора. На первое место в рейтинге переместятся те дворы, которым жители обеспечат 100% голосов.

 

Если жители какого-нибудь двора проявят активность и обеспечат 100% голосов за свой двор, то этот двор должен автоматически переместиться на первое место в очереди на ремонт и благоустройство, -- подчеркнул мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

 

Для упрощения процедуры голосования за благоустройство дворов будут привлечены волонтеры.
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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