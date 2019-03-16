Андрей Малахов прилетит в Свердловскую область на перевал Дятлова

О поездке сообщил Андрей Малахов во время передачи «Прямой эфир». Телеведущий вместе с командой экспертов, съемочной группой, журналистами и представителями прокуратуры планируют посетить место загадочной смерти группы туристов из Екатеринбурга.

17-18 марта на перевал выдвинутся две группы. Одна поедет на снегоходах, а вторая, вместе с Малаховым, вылетит на вертолете. В этот период прокуратура Свердловской области на месте проведет исследования, направленные на проверку версии о том, что к смерти туристов могли привести природные факторы. В частности, сход лавины или ураганный ветер.