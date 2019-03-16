Андрей Малахов прилетит в Свердловскую область на перевал Дятлова
Сегодня, 11:12ОбществоФото: Скриншот видео телеканала Россия 1
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Съемочная группа телеканала «Россия-1» 15 марта вылетела в Екатеринбург, откуда отправится на перевал Дятлова.
О поездке сообщил Андрей Малахов во время передачи «Прямой эфир». Телеведущий вместе с командой экспертов, съемочной группой, журналистами и представителями прокуратуры планируют посетить место загадочной смерти группы туристов из Екатеринбурга.
17-18 марта на перевал выдвинутся две группы. Одна поедет на снегоходах, а вторая, вместе с Малаховым, вылетит на вертолете. В этот период прокуратура Свердловской области на месте проведет исследования, направленные на проверку версии о том, что к смерти туристов могли привести природные факторы. В частности, сход лавины или ураганный ветер.
Напомним, что о возобновлении проверок в рамках уголовного дела о гибели туристов в 1959 году сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры 1 февраля 2019 года.
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