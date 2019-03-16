Болото, деасфальтизация и луг: голландские авторы о ЦПКиО в Екатеринбурге
Проект реконструкции ЦПКиО разработало бюро Svesmi по заказу ЖК Clever Park. Анастасия Смирнова и Александр Свердлов, которые являются авторами проекта, объяснили СМИ свои решения при разработке реконструкции парка.
Проект ЦПКиО основан на архитектурных особенностях 1934 года. Предполагается, что парк будет разбит на квадраты по аналогии с французскими парками XVII века. Авторы задумали выделить некоторые архитектурные элементы красным цветом, частично оставить болотистую местность, провести деасфальтизацию, а также создать многофункциональный луг.
Красный цвет, по мнению авторов проекта, способен акцентировать места отдыха на фоне «серо-буро-белой» палитры Екатеринбурга с октября по май.
Основная концепция, со слов Смирновой, создана в духе тоталитарного ампира. Тем не менее, парк сосредоточен вокруг личности Маяковского. В планах архитекторов – ввести некоторые элементы в стиле конструктивизма.
Мы бы с удовольствием провели конкурс среди современных художников, архитекторов, сценографов на, скажем, конструктивистскую парковую скульптуру, беседки или новую трактовку башни Татлина, сказала Смирнова.
Частичную сохранность болотистой местности авторы объяснили поддержанием экологического баланса и сохранением биоразнообразия. Природную составляющую места отдыха дополнит многофункциональный луг, способный стать местом для пикников и праздников.
Помимо этого, при создании парка планируется усиление связи между парком Маяковского и городом. Будут проведены дорожки, которые позволят жителям города наслаждаться природой. На территории ЦПКиО появится ряд кафе.
Представители Svesmi хотят сделать парк одной из городских достопримечательностей. Существуют некоторые факты, которые затрудняют планы авторов. Во-первых, в настоящее время добраться до места отдыха довольно затруднительно, поэтому в дальнейшем представители совместно с администрацией города планируют обсудить возможность появления общественного транспорта. Во-вторых, для сохранения зеленых насаждений в парке необходима помощь жителей близлежащих домов.
В Голландии, где мы живем, принято, например, создавать общества друзей городских парков — горожане с удовольствием ухаживают за природой, в выходные высаживают растения вместе с детьми, чистят водоемы, просто потому что им приятно жить рядом с красивым местом и заботиться о нем, отметили авторы проекта.
Все архитектурные решения и нововведения по реконструкции парка оцениваются в 1,5 млрд рублей, информирует Znak.com.