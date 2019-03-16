Болото, деасфальтизация и луг: голландские авторы о ЦПКиО в Екатеринбурге

Проект ЦПКиО основан на архитектурных особенностях 1934 года. Предполагается, что парк будет разбит на квадраты по аналогии с французскими парками XVII века. Авторы задумали выделить некоторые архитектурные элементы красным цветом, частично оставить болотистую местность, провести деасфальтизацию, а также создать многофункциональный луг.

Красный цвет, по мнению авторов проекта, способен акцентировать места отдыха на фоне «серо-буро-белой» палитры Екатеринбурга с октября по май.

Фото: екатеринбург.рф

Основная концепция, со слов Смирновой, создана в духе тоталитарного ампира. Тем не менее, парк сосредоточен вокруг личности Маяковского. В планах архитекторов – ввести некоторые элементы в стиле конструктивизма.

Мы бы с удовольствием провели конкурс среди современных художников, архитекторов, сценографов на, скажем, конструктивистскую парковую скульптуру, беседки или новую трактовку башни Татлина, сказала Смирнова.

Частичную сохранность болотистой местности авторы объяснили поддержанием экологического баланса и сохранением биоразнообразия. Природную составляющую места отдыха дополнит многофункциональный луг, способный стать местом для пикников и праздников.

Помимо этого, при создании парка планируется усиление связи между парком Маяковского и городом. Будут проведены дорожки, которые позволят жителям города наслаждаться природой. На территории ЦПКиО появится ряд кафе.

Фото: екатеринбург.рф

Представители Svesmi хотят сделать парк одной из городских достопримечательностей. Существуют некоторые факты, которые затрудняют планы авторов. Во-первых, в настоящее время добраться до места отдыха довольно затруднительно, поэтому в дальнейшем представители совместно с администрацией города планируют обсудить возможность появления общественного транспорта. Во-вторых, для сохранения зеленых насаждений в парке необходима помощь жителей близлежащих домов.

В Голландии, где мы живем, принято, например, создавать общества друзей городских парков — горожане с удовольствием ухаживают за природой, в выходные высаживают растения вместе с детьми, чистят водоемы, просто потому что им приятно жить рядом с красивым местом и заботиться о нем, отметили авторы проекта.