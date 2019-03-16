Екатеринбуржцы собрали теплые вещи для индийцев, которых сняли с самолета
Сегодня, 19:04ОбществоФото: facebook.com/abelinskene
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За два часа жители Екатеринбурга собрали теплые вещи. Индийцы были сняты с рейса Дубаи-Сиэтл по причине ухудшения здоровья их сына.
Сюжеты: Екатеринбург
Семья из Индии оказалась в Екатеринбурге без теплых вещей. Медперсонал городской больницы №40 призвал жителей оказать помощь. Всё необходимое екатеринбуржцы доставили в медучреждение за два часа, информирует E1.ru.
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