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Кубок Гагарина под охраной в специальном кофре доставлен в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кубок Гагарина под охраной в специальном кофре доставлен в Екатеринбург

Сегодня, 10:47ОбществоФото: Е1.ru
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