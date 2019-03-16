Кубок Гагарина под охраной в специальном кофре доставлен в Екатеринбург
Сегодня, 10:47ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбург приехал главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина.
Сюжеты: Екатеринбург
Кубок был доставлен в Екатеринбург в ночь с 15 на 16 марта. Трофей был привезен под усиленной охраной и находился в специальном защитном кофре.
В воскресенье кубок смогут увидеть все горожане. Он будет размещен на первом этаже «Гринвича» в павильоне «Ростелекома».
Кубок Гагарина будет выставлен с 19 до 22 часов для всех желающих, пишет Е1.
За Кубок Гагарина борется екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист».
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