Кубок Гагарина под охраной в специальном кофре доставлен в Екатеринбург

Кубок был доставлен в Екатеринбург в ночь с 15 на 16 марта. Трофей был привезен под усиленной охраной и находился в специальном защитном кофре.

В воскресенье кубок смогут увидеть все горожане. Он будет размещен на первом этаже «Гринвича» в павильоне «Ростелекома».

Кубок Гагарина будет выставлен с 19 до 22 часов для всех желающих, пишет Е1.