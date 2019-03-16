Правила записи в первые классы в Екатеринбурге изменятся с 2020 года
Управление образования администрации Екатеринбурга предлагает изменить правила записи в первые классы, чтобы более не допускать коллапса, который произошёл в 2019 году. Нововведения планируется внедрить с 2020 года.
Екатеринбургские чиновники предлагают ввести поэтапную подачу заявлений по районам города. На данный момент предложенное решение рассматривается профильными ведомствами, окончательно решение пока что не принято.
Но надо понимать — это будет разбивка не по времени, а по датам. Мы рассчитываем, что если мы разделим запись по районам и по датам, нагрузка на порталы будет намного меньше. Сейчас проводится правовая экспертиза, возможно ли это сделать,пояснила пресс-секретарь управления образования Екатерина Катыхина.
Напомним, что во время записи детей впервые классе на электронных площадках столицы Урала возникли сбои. Те, кто записался первыми, в итоге оказались в конце списка. Например, в Академическом районе в одной из школ сформировали 21 первый класс, сообщает URA.ru.