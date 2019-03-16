Правила записи в первые классы в Екатеринбурге изменятся с 2020 года

Но надо понимать — это будет разбивка не по времени, а по датам. Мы рассчитываем, что если мы разделим запись по районам и по датам, нагрузка на порталы будет намного меньше. Сейчас проводится правовая экспертиза, возможно ли это сделать,пояснила пресс-секретарь управления образования Екатерина Катыхина.