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Правила записи в первые классы в Екатеринбурге изменятся с 2020 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правила записи в первые классы в Екатеринбурге изменятся с 2020 года

Сегодня, 07:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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