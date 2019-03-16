УК не видит проблемы: жилой дом в Екатеринбурге затопило фекалиями

Подвал жилого дома по улице Бисертской, 103 на протяжении нескольких лет затапливает сточными водами. В результате там образовалось фекальное озеро, как называют результат затопления местные жители. Летом одолевают комары.

Все лето у нас были комары, целые тучи. Из них можно баррикады строить. В подвале личинки шевелятся, плавают фекалии,рассказала жительница дома Индира Шамурзаева.

Управляющая компания «Чкаловская» ответственная за дом, утверждала, что никакой проблемы нет. В ответ жители совместно с общественниками «Гражданского патруля» начали отправлять жалобы в прокуратуру и городскую администрацию. Надзорные органы и власти требовали от руководства УК предпринять активные действия по исправлению ситуации, но в ответ коммунальщики ничего не предпринимали. Потому последовали новые жалобы, теперь уже на бездействие. В прокуратуре Чкаловского района заверили, что на последние жалобы управляющая компания начала реагировать.

Управляющей компанией выполнены необходимые мероприятия по осушению и санитарной обработке подвала. Устранение зазора и неплотности дверного проема у входа в подвал запланировано на март 2019 года, восстановление окрасочного и штукатурного слоев стен – до 1 сентября 2019 года,сообщил заместитель прокурора Чкаловского района Алексей Морозов.

Жильцы дома с мнением прокуроров не согласились и заявили, что ситуация в подвале не поменялась, сообщает «Гражданский патруль».