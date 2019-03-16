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УК не видит проблемы: жилой дом в Екатеринбурге затопило фекалиями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УК не видит проблемы: жилой дом в Екатеринбурге затопило фекалиями

Сегодня, 08:00ОбществоФото: vk.com/civilpatrol
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