АЭС в Ростовской области более чем в 150 раз увеличила радиоактивные выбросы

Руководство предприятия делает это для наращивания прибыли. При этом, по их словам, «параметры воздействия на окружающую среду остались прежними», но это не соответствует реальности.

Несмотря на то что в экологических отчетах говорится, что выбросы находятся в пределах нормативов, их объемы ежегодно показывают рост в сотни раз. Но главный инженер АЭС Андрей Горбунов все утверждает, что работа станции является безопасной.

Как сообщает rostovgazeta.ru, а отчете по экологической безопасности АЭС самый большой прирост по выбросам отмечался в 2018 году и был обусловлен «увеличением времени и режима работы пускорезервной котельной». Так, объемы выбросов йода-131 повысились в 3,7 раза, кобальта-60 — в 23 раза, цезия-134 — в 86 раз, цезия-137 — в 154 раза. Следует заметить, что радиоцезий идет в организм человека через употребление пищи и органы дыхания.

При этом газоаэрозольные отходы на АЭС не уничтожаются, их просто выбрасывают в окружающую среду.

Также в отчете отмечается, что объемы выбросов не превышают допустимых нормативов, то есть не несут вреда для экологии. Но, как объяснил инженер-физик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, искусственные радионуклиды опасны для здоровья человека в любых концентрациях.

Напомним, в ходе общественных слушаний в Волгодонске в 2019 году старший научный сотрудник «Гидротехпроекта» Любовь Банщикова также сообщила о ежегодном росте объемов выбросов радионуклидов в воздух из-за больших мощностей АЭС. Но она назвала эти выбросы незначительными, невзирая на то, что объемы выбросов увеличились в сто крат.