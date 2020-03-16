«Единая Россия» задействует партийный ресурс для противодействия пандемии

На заседании Бюро Высшего совета ЕР выступил Дмитрий Медведев. Он дал несколько поручений и рассказал, каким образом организовать работу на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает kursdela.biz.

По словам Медведева, с этого дня все единороссы страны входят в резерв региональных штабов по борьбе с коронавирусом. Они должны на местах принимать меры, направленные на защиту граждан от инфекции.

По данным сайта «Единой России», Медведев поручил руководителям региональных отделений «Единой России» тесно контактировать с оперативными штабами, которые ведут борьбу с распространением коронавируса, и привлекать к этой деятельности всех единороссов. Экс-премьер РФ поручил задействовать в волонтерском движении всю имеющуюся инфраструктуру: общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников и первичные отделения партии. Медведев сказал, что нужно всячески помогать людям, начиная от консультаций и заканчивая доставкой еды и лекарств на дом.

Также председатель ЕР обратился к руководству фракции в нижней палате парламенте и призвал в ближайшее время принять законопроект, предполагающий защиту прав россиян и оказание им помощи. Речь идет о дистанционной продаже медикаментов, «заморозке» цен на жизненно важные лекарства, которые сейчас многим необходимы. Медведев надеется, что депутаты как можно скорее примут этот законодательный акт.

Председатель партии убежден, что «Единая Россия» должна временно изменить режим работы на удаленный и не проводить массовые мероприятия.

Что касается тех мероприятий, которые уже запланированы, - «Диктант Победы» и Всероссийский субботник, - то они будут перенесены до «лучших времен», когда коронавирус будет побежден, подчеркнул Медведев.