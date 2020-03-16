Элвин Грей готовит остросоциальную песню

Основой для этой рэп-композиции должно будет стать стихотворение Иосифа Бродского, сообщило издание newsnn.ru.

Юльякшин рассказал, что над произведением он работает вместе с общественником из Башкирии Ростиславом Мурзагуловым. По словам рэпера, его слушатели ждут произведений, которые будут поднимать важные для российского общества вопросы.

Намеченный на март релиз нового произведения расширит аудиторию музыканта, так как сегодня в России есть спрос на социальную лирику, считают эксперты.