Элвин Грей готовит остросоциальную песню

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Стало известно, что отечественный музыкант Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, планирует выпустить остросоциальную песню "Не выходи из комнаты". Ранее его выступление собрало аншлаг в "Крокус-сити".
Основой для этой рэп-композиции должно будет стать стихотворение Иосифа Бродского, сообщило издание newsnn.ru.
Юльякшин рассказал, что над произведением он работает вместе с общественником из Башкирии Ростиславом Мурзагуловым. По словам рэпера, его слушатели ждут произведений, которые будут поднимать важные для российского общества вопросы.
Намеченный на март релиз нового произведения расширит аудиторию музыканта, так как сегодня в России есть спрос на социальную лирику, считают эксперты.
Бывший участник группы "Земфира" Сергей Миролюбов отметил не только творческий талант музыканта, но и его предпринимательские качества.
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