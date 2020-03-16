Губернатор Свердловской области в свой день рождения попросил помочь больным детям

Если хочется поздравить, то лучше всего перевести деньги в благотворительные фонды. Открытки в виде чеков и платежек радуют меня куда больше, чем привычные подарки, написал глава региона.

В этот раз он просит оказать помощь 7-летней Насте Горшковой. У девочки обнаружен рак почки, она прошла несколько курсов химиотерапии и борется за жизнь. Девочке предстоит длительное лечение, но уже сейчас отмечен положительный результат — ушли метастазы. В последующем, возможно, потребуется пересадка костного мозга.