Губернатор Свердловской области в свой день рождения попросил помочь больным детям
16 марта, в свой день рождения, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети попросил не дарить ему подарки, а помочь больным детям.
Если хочется поздравить, то лучше всего перевести деньги в благотворительные фонды. Открытки в виде чеков и платежек радуют меня куда больше, чем привычные подарки, написал глава региона.
В этот раз он просит оказать помощь 7-летней Насте Горшковой. У девочки обнаружен рак почки, она прошла несколько курсов химиотерапии и борется за жизнь. Девочке предстоит длительное лечение, но уже сейчас отмечен положительный результат — ушли метастазы. В последующем, возможно, потребуется пересадка костного мозга.
Сейчас для лечения Насте необходим препарат «Динутуксимаб Бета», он стоит 25 миллионов рублей и не зарегистрирован в России, поэтому родителям Насти нужна финансовая помощь. Сбор денег на покупку лекарства для юной свердловчанки осуществляет фонд «Подари шанс».