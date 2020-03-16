Из-за коронавируса УрФУ в Екатеринбурге переходит на дистанционное обучение

В вузе пояснили, что сегодня будет определена схема обучения студентов онлайн. Кроме того, УрФУ готово оказать помощь другим образовательным учреждениям, готовым перейти на дистанционную форму обучения.

Мы полностью готовы предоставить в пользование другим российским университетам наши ресурсы: онлайн-курсы и модули, электронные учебники и учебные пособия, доступ к электронным библиотекам, контрольно-измерительным материалам,сообщает ректор вуза Виктор Кокшаров.