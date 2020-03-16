Из-за коронавируса УрФУ в Екатеринбурге переходит на дистанционное обучение
С 16 марта из-за коронавируса УрФУ в Екатеринбурге переводит студентов на дистанционное обучение, пишет портал Е1.
В вузе пояснили, что сегодня будет определена схема обучения студентов онлайн. Кроме того, УрФУ готово оказать помощь другим образовательным учреждениям, готовым перейти на дистанционную форму обучения.
Мы полностью готовы предоставить в пользование другим российским университетам наши ресурсы: онлайн-курсы и модули, электронные учебники и учебные пособия, доступ к электронным библиотекам, контрольно-измерительным материалам,сообщает ректор вуза Виктор Кокшаров.
Напомним, в России, по официальным данным, подтверждено боле 60 случаев коронавируса. В связи с этим образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения. Кроме того, отменены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано следить за состоянием здоровья работников.