На Урале полицейские получили 13 лет на четверых за издевательства над школьниками

Оперуполномоченные Алексей Возчиков и Василий Половка признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением специальных средств». Первый приговорен к четырем годам колонии, второй — к трем. Начальник отдела Алексей Андреев и оперуполномоченный Эмиль Гасанов признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения» и получили по три года колонии.

Руководитель отдела был уволен из системы МВД в период следствия. Касательно остальных полицейских — они были отстранены от работы. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отношении оперативников решение будет принято после вступления приговора в силу.

Напомним, в июле 2018 года оперативники проверяли на причастность к краже банковской карты 17-летнего молодого человека. Доказательств его вины не было, сотрудники полиции начали пытать задержанного с целью получения признательных показаний. Кроме того, правоохранители пытали 15-летнюю подругу задержанного с целью получения показаний против подростка.