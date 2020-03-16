Российская граница будет закрыта для иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса

Ограничение начнет действовать с 18 марта. Срок его окончания 1 мая. Исключением станут водители грузовиков, в которых перевозятся товары, а также дипломаты и лица, постоянно проживающие в России. Более того, разрешено пересекать границы экипажам кораблей и поездов.

Данное решение глава Правительства РФ Михаил Мишустин обсуждал с премьер-министрами других стран: Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

По словам Михаила Мишустина, меры приняты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Он отметил, что ограничения обусловлены особыми обстоятельствами и являются временными.