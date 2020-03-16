Российская граница будет закрыта для иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса
Правительством России было принято решение ограничить въезд иностранных граждан на территорию страны. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Ограничение начнет действовать с 18 марта. Срок его окончания 1 мая. Исключением станут водители грузовиков, в которых перевозятся товары, а также дипломаты и лица, постоянно проживающие в России. Более того, разрешено пересекать границы экипажам кораблей и поездов.
Данное решение глава Правительства РФ Михаил Мишустин обсуждал с премьер-министрами других стран: Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
По словам Михаила Мишустина, меры приняты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Он отметил, что ограничения обусловлены особыми обстоятельствами и являются временными.
В России, по последним данным, зарегистрировано более 90 случаев заражения коронавирусом. С целью предупреждения его распространения Минпросвещения рекомендовало перевести все учебные заведения на дистанционное обучение. Кроме того, отменяются спортивные и другие массовые мероприятия. Страны шенгена также ограничат въезд на свои территории на 30 дней. Запрет при необходимости может быть продлен.