В Екатеринбурге арестовали «смотрящего» из Верхней Салды

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Суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца «смотрящего» из Верхней Салды Владимира Кузнецова, известного под кличкой «Лис», сообщает Znak со ссылкой на пресс-секретаря райсуда.
Сюжеты: Екатеринбург
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство ГУ МВД по Свердловской области. Он постановил заключить под арест Владимира Кузнецова, авторитета из Верхней Салды, до 10 мая включительно.
Владимир Кузнецов находился в разработке правоохранительных в течение пяти лет. Утром 26 февраля его задержали, а также провели обыски в квартире. Причиной стало подозрение в мошенничестве с квартирами. Кузнецов вместе с сообщниками обманным путем завладевал чужой жилплощадью.
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