В Екатеринбурге арестовали «смотрящего» из Верхней Салды

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство ГУ МВД по Свердловской области. Он постановил заключить под арест Владимира Кузнецова, авторитета из Верхней Салды, до 10 мая включительно.

Владимир Кузнецов находился в разработке правоохранительных в течение пяти лет. Утром 26 февраля его задержали, а также провели обыски в квартире. Причиной стало подозрение в мошенничестве с квартирами. Кузнецов вместе с сообщниками обманным путем завладевал чужой жилплощадью.