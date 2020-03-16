«Уже давно мемный город». Как представляют Нижний Тагил жители других городов России

Никита Пономарёв — 20 лет, Санкт-Петербург

Никита Пономарёв

Я учился в Евросоюзе, сам из Беларуси, а сейчас работаю барменом в Питере. Тагил, как известно, уже давно мемный город. Если бы я основывал своё мнение только на этой информации, то для меня это был бы город утончённых любителей пива «Балтика» и неинтересных телешоу. Однако, мои познания самую малость шире. Пару раз читал какие-то новости оттуда, а потом взял и загуглил. Навскидку помню, что город довольно водный и, внезапно, имеет как культурное, так и промышленное значение. И это довольно интересно, потому что образ тагильца в голове выходит либо размытый, либо слишком смешанный. Но насчёт красоты города не сомневаюсь. Точнее не красоты, а эстетики. Она есть у любого города, особенно в центральной части России. Рано или поздно должен добраться, если планы на автомобильное путешествие когда-нибудь сбудутся.

Павел Русин — 24 года, Санкт-Петербург

На данный момент работаю в ЭР-Телеком холдинге менеджером проектов. О Тагиле слышу частенько, от друзей и знакомых. Может что и новостях промелькнет, особенно, что касается «Уралвагонзавода» (он же так называется?). В Тагиле пока побывать не удалось, но воображение рисует город-кузню, история которого плотно переплетена с нашей страной: от колонизации Сибири, первых купцов-промышленников до трудовых подвигов времен мировых войн. Если судьба не приведет, то скорее всего не планирую там побывать.

Кирилл Соколов — 20 лет, Санкт-Петербург

Кирилл Соколов

Учусь на сомелье, работаю официантом. О городе (Нижнем Тагиле — прим.ред.) слышу редко. Мне кажется, что это город с небольшим населением, индустриальный, в нем много заводов, плохая экология, невысокий уровень жизни. Мне он представляется не очень примечательным, с серыми девятиэтажками и чем-то подобным. Пока что не планировал там побывать.

Людмила Тарунина — 22 года, Екатеринбург.

Людмила Тарунина

О Тагиле слышала от своих одногруппников, когда училась, сейчас работаю и у меня в коллективе коллега из Тагила родом, девчонка была в отряде в студенческие годы из Тагила. Сейчас в основном слышу о Тагиле, как о рабочем городе, где много металлургических заводов. Мнение равнодушное, хотя слышала, что люди там бывают «суровые». Город работяг, так сказать. Тагил представляется мне серым городом. Побывать? Почему бы и нет? Я бы хотела посмотреть, что из себя представляет Тагил. Но в планах пока туда съездить не было. А ещё я слышала, что в Тагил лучше на электричках добираться: от кого бы не слышала, все только электричками туда ездят.

Александра Овчинникова — 22 года, Екатеринбург

О Нижнем Тагиле давно не слышала. Обычно говорят знакомые, или слышу в новостях. Сейчас отношение нейтральное. Просто город, в котором я никогда не была. Говорят, там красиво, но мне он представляется одним из многих. Хотела бы съездить, но не больше, чем на день.

Александра Долонова — 21 год, Москва

Александра Долонова

Учусь на 3 курсе монументальной живописи в МГХПА им. Строганова. В последний раз слышала о Нижнем Тагиле, наверно, в школе на географии. Даже не знаю, как описать представление, наверно, как обычный крупный российский город, о каких-либо достопримечательностях особо не в курсе. Поездку не планировала.

Мария Качан — 23 года, Москва

Мария Качан

Мало что слышала о Нижнем Тагиле. Моя мама работает с девушкой из Нижневартовска, мама в разговоре как-то перепутала и сказала, по ошибке не Нижневартовск, а Нижний Тагил. Мы мало знаем и о том и о другом городе. Не было мыслей побывать в Нижнем Тагиле.

Маня Расстегаева — 34 года, Москва

Когда я была подростком, о Нижнем Тагиле почему-то говорили вокруг, а сейчас почти не слышно о нём. Ну, честно говоря, чаще всего я слышала словосочетание «детский дом в Нижнем Тагиле», более того, как-то раз мы с классом ездили в Питер (в 1998 году примерно) и там мы проходили как группа детдомовцев из Нижнего Тагила: организатор что-то там мутил, чтобы было дёшево. Поэтому впечатление сложилось среднее, конечно. И ещё я пару раз общалась с людьми из этого города, и они все были очень приятные. Наверное, в Нижнем Тагиле есть какая-нибудь красивая площадь. Могу только её примерно представить. Посетить не собираюсь пока что.

Тимур Шахпандаров — 21 год, Екатеринбурге

Тимур Шахпандаров

Обучаюсь в Екатеринбургском государственном театральном институте, по совместительству подрабатываю фрилансером. О Нижнем Тагиле слышу часто: у меня друзья там живут, знакомые, бывшая девушка. Вообще, проживая в Екатеринбурге, ты очень часто слышишь о Нижнем Тагиле — здесь много людей, которые с ним связаны. Тюрьма в центре города, да, у вас? Или где-то там. Исправительная колония. Я был даже в Нижнем Тагиле, да, у вас здоровский спортивный комплекс «Президентский». Я может быть съезжу в Тагил весной, ближе к лету.

Александр Ферхов — 38 лет, Камышин

Александр Ферхов

Работаю в Камышинском театре. О Тагиле слышал редко, только, возможно, из новостей знаю о городе. Не могу представить, что это за город, думаю хороший. У меня есть знакомый с Тагила, очень интересный, образованный человек. Просто побывать в новом городе всегда интересно, ознакомиться с историей, бытом, традициями.

Пётр Суханов — 25 лет, Камышин

Пётр Суханов

С названием города знаком уже давно, но более конкретное знакомство произошло с поступлением в Екатеринбургский театральный институт. Появились друзья из вашего города. На фестивале театров малых городов России познакомился с замечательным театром Нижнего Тагила. Спектакль «Трамвай-Желание» произвел самые положительные эмоции. Нижний Тагил представляется мне развивающимся городом, полным перспектив и высоким культурным развитием. В ближайшее время надеюсь побывать в вашем городе.

Ирина Алёхина — 22 года, Краснодар

Ирина Алёхина

Учусь в КубГТУ. О Нижнем Тагиле слышу редко. Слышу от тех, кто там проживал, или когда название этого города кричат пьяные люди — лично слышала! Не знаю почему им это приходит на ум. Отношение к городу сложилось нейтральное — он представляется обычным небольшим городом. Было бы неплохо съездить на недельку.

Ирина Попова — 19 лет, Краснодар

Ирина Попова

Учусь в Кубанском государственном технологическом университете. О Нижнем Тагиле слышу не часто, знала, что это за город, из простых уроков географии, а познакомилась и изучила некоторый материал по городу только когда познакомилась с девушкой, которая имела отношение к этому городу. У меня сложилось мнение, что Тагиле — один из крупных промышленных городов, но очень часто встречала источники с различными преступлениями, которые так или иначе были связаны с этим городом, поэтому первое впечатление — город достаточно преступный, да и помимо источников из интернета, среди обычного народа также ходят легенды, что люди с Нижнего Тагила достаточно суровые. Представляется промышленный город, небольшой, со старыми домами не больше 5 этажей, пасмурный и не особо развитый. Побывать не планирую, но если бы представилась возможность, то с радостью бы побывала, была бы не против увидеть часть нашей прекрасной страны, а может и опровергнуть свои представления об этом городе.

Наталья Селина — 21 год, Краснодар

Наталья Селина

Работаю воспитателем. О вашем городе слышу редко. По поводу мнения, нет точного ответа: и не плохое, но и не прям хорошее, что готова туда переехать, к примеру. Маленький город (находится ближе к Сибири), заводы большие. Побывать возможно бы хотела — посмотреть достопримечательности.

Дарья Пухова — 20 лет, Екатеринбург

Дарья Пухова