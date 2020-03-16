«Уже давно мемный город». Как представляют Нижний Тагил жители других городов России
На этой неделе мы опросили знакомых наших знакомых, которые никогда не были в Нижнем Тагиле — о том, каким им представляется наш город. Публикуем самые интересные мнения.
Никита Пономарёв — 20 лет, Санкт-Петербург
Я учился в Евросоюзе, сам из Беларуси, а сейчас работаю барменом в Питере. Тагил, как известно, уже давно мемный город. Если бы я основывал своё мнение только на этой информации, то для меня это был бы город утончённых любителей пива «Балтика» и неинтересных телешоу. Однако, мои познания самую малость шире. Пару раз читал какие-то новости оттуда, а потом взял и загуглил. Навскидку помню, что город довольно водный и, внезапно, имеет как культурное, так и промышленное значение. И это довольно интересно, потому что образ тагильца в голове выходит либо размытый, либо слишком смешанный. Но насчёт красоты города не сомневаюсь. Точнее не красоты, а эстетики. Она есть у любого города, особенно в центральной части России. Рано или поздно должен добраться, если планы на автомобильное путешествие когда-нибудь сбудутся.
Павел Русин — 24 года, Санкт-Петербург
На данный момент работаю в ЭР-Телеком холдинге менеджером проектов. О Тагиле слышу частенько, от друзей и знакомых. Может что и новостях промелькнет, особенно, что касается «Уралвагонзавода» (он же так называется?). В Тагиле пока побывать не удалось, но воображение рисует город-кузню, история которого плотно переплетена с нашей страной: от колонизации Сибири, первых купцов-промышленников до трудовых подвигов времен мировых войн. Если судьба не приведет, то скорее всего не планирую там побывать.
Кирилл Соколов — 20 лет, Санкт-Петербург
Учусь на сомелье, работаю официантом. О городе (Нижнем Тагиле — прим.ред.) слышу редко. Мне кажется, что это город с небольшим населением, индустриальный, в нем много заводов, плохая экология, невысокий уровень жизни. Мне он представляется не очень примечательным, с серыми девятиэтажками и чем-то подобным. Пока что не планировал там побывать.
Людмила Тарунина — 22 года, Екатеринбург.
О Тагиле слышала от своих одногруппников, когда училась, сейчас работаю и у меня в коллективе коллега из Тагила родом, девчонка была в отряде в студенческие годы из Тагила. Сейчас в основном слышу о Тагиле, как о рабочем городе, где много металлургических заводов. Мнение равнодушное, хотя слышала, что люди там бывают «суровые». Город работяг, так сказать. Тагил представляется мне серым городом. Побывать? Почему бы и нет? Я бы хотела посмотреть, что из себя представляет Тагил. Но в планах пока туда съездить не было. А ещё я слышала, что в Тагил лучше на электричках добираться: от кого бы не слышала, все только электричками туда ездят.
Александра Овчинникова — 22 года, Екатеринбург
О Нижнем Тагиле давно не слышала. Обычно говорят знакомые, или слышу в новостях. Сейчас отношение нейтральное. Просто город, в котором я никогда не была. Говорят, там красиво, но мне он представляется одним из многих. Хотела бы съездить, но не больше, чем на день.
Александра Долонова — 21 год, Москва
Учусь на 3 курсе монументальной живописи в МГХПА им. Строганова. В последний раз слышала о Нижнем Тагиле, наверно, в школе на географии. Даже не знаю, как описать представление, наверно, как обычный крупный российский город, о каких-либо достопримечательностях особо не в курсе. Поездку не планировала.
Мария Качан — 23 года, Москва
Мало что слышала о Нижнем Тагиле. Моя мама работает с девушкой из Нижневартовска, мама в разговоре как-то перепутала и сказала, по ошибке не Нижневартовск, а Нижний Тагил. Мы мало знаем и о том и о другом городе. Не было мыслей побывать в Нижнем Тагиле.
Маня Расстегаева — 34 года, Москва
Когда я была подростком, о Нижнем Тагиле почему-то говорили вокруг, а сейчас почти не слышно о нём. Ну, честно говоря, чаще всего я слышала словосочетание «детский дом в Нижнем Тагиле», более того, как-то раз мы с классом ездили в Питер (в 1998 году примерно) и там мы проходили как группа детдомовцев из Нижнего Тагила: организатор что-то там мутил, чтобы было дёшево. Поэтому впечатление сложилось среднее, конечно. И ещё я пару раз общалась с людьми из этого города, и они все были очень приятные. Наверное, в Нижнем Тагиле есть какая-нибудь красивая площадь. Могу только её примерно представить. Посетить не собираюсь пока что.
Тимур Шахпандаров — 21 год, Екатеринбурге
Обучаюсь в Екатеринбургском государственном театральном институте, по совместительству подрабатываю фрилансером. О Нижнем Тагиле слышу часто: у меня друзья там живут, знакомые, бывшая девушка. Вообще, проживая в Екатеринбурге, ты очень часто слышишь о Нижнем Тагиле — здесь много людей, которые с ним связаны. Тюрьма в центре города, да, у вас? Или где-то там. Исправительная колония. Я был даже в Нижнем Тагиле, да, у вас здоровский спортивный комплекс «Президентский». Я может быть съезжу в Тагил весной, ближе к лету.
Александр Ферхов — 38 лет, Камышин
Работаю в Камышинском театре. О Тагиле слышал редко, только, возможно, из новостей знаю о городе. Не могу представить, что это за город, думаю хороший. У меня есть знакомый с Тагила, очень интересный, образованный человек. Просто побывать в новом городе всегда интересно, ознакомиться с историей, бытом, традициями.
Пётр Суханов — 25 лет, Камышин
С названием города знаком уже давно, но более конкретное знакомство произошло с поступлением в Екатеринбургский театральный институт. Появились друзья из вашего города. На фестивале театров малых городов России познакомился с замечательным театром Нижнего Тагила. Спектакль «Трамвай-Желание» произвел самые положительные эмоции. Нижний Тагил представляется мне развивающимся городом, полным перспектив и высоким культурным развитием. В ближайшее время надеюсь побывать в вашем городе.
Ирина Алёхина — 22 года, Краснодар
Учусь в КубГТУ. О Нижнем Тагиле слышу редко. Слышу от тех, кто там проживал, или когда название этого города кричат пьяные люди — лично слышала! Не знаю почему им это приходит на ум. Отношение к городу сложилось нейтральное — он представляется обычным небольшим городом. Было бы неплохо съездить на недельку.
Ирина Попова — 19 лет, Краснодар
Учусь в Кубанском государственном технологическом университете. О Нижнем Тагиле слышу не часто, знала, что это за город, из простых уроков географии, а познакомилась и изучила некоторый материал по городу только когда познакомилась с девушкой, которая имела отношение к этому городу. У меня сложилось мнение, что Тагиле — один из крупных промышленных городов, но очень часто встречала источники с различными преступлениями, которые так или иначе были связаны с этим городом, поэтому первое впечатление — город достаточно преступный, да и помимо источников из интернета, среди обычного народа также ходят легенды, что люди с Нижнего Тагила достаточно суровые. Представляется промышленный город, небольшой, со старыми домами не больше 5 этажей, пасмурный и не особо развитый. Побывать не планирую, но если бы представилась возможность, то с радостью бы побывала, была бы не против увидеть часть нашей прекрасной страны, а может и опровергнуть свои представления об этом городе.
Наталья Селина — 21 год, Краснодар
Работаю воспитателем. О вашем городе слышу редко. По поводу мнения, нет точного ответа: и не плохое, но и не прям хорошее, что готова туда переехать, к примеру. Маленький город (находится ближе к Сибири), заводы большие. Побывать возможно бы хотела — посмотреть достопримечательности.
Дарья Пухова — 20 лет, Екатеринбург
О Нижнем Тагиле слышала только из комедийных скетчей, где все время орут «Тагил», чьего авторства не помню. Однако негативного впечатления не сложилось, так как все зарисовки на тему других городов там также были, скажем не смешными и оскорбительными. Представляю, как небольшой город, может? как Тюмень, только поменьше. Съездила бы в игривом настроении.