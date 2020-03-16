В Екатеринбурге депутат Дмитрий Ионин закрыл общественную приемную из-за коронавируса

В своем посте он отметил, что в течение этой недели будут приняты граждане, ранее записавшиеся на прием. Временно работа будет вестись дистанционно через телефон и электронную почту.

Я не могу подвергать угрозе заражения ни обращающихся ко мне жителей, ни своих сотрудников, написал Дмитрий Ионин.

При этом режим работы приемной останется прежним. В будние дни с 12 до 19 часов. Кроме того, Ионин принимает обращения от граждан через социальные сети.

Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга переходят на дистанционное обучение, а также УрФУ. Детские сады пока решено не закрывать.