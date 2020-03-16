В Екатеринбурге депутат Дмитрий Ионин закрыл общественную приемную из-за коронавируса
Депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин сегодня закрыл в Екатеринбурге свою общественную приемную, расположенную по адресу: Первомайская, 68, на карантин из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».
В своем посте он отметил, что в течение этой недели будут приняты граждане, ранее записавшиеся на прием. Временно работа будет вестись дистанционно через телефон и электронную почту.
Я не могу подвергать угрозе заражения ни обращающихся ко мне жителей, ни своих сотрудников, написал Дмитрий Ионин.
При этом режим работы приемной останется прежним. В будние дни с 12 до 19 часов. Кроме того, Ионин принимает обращения от граждан через социальные сети.
Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга переходят на дистанционное обучение, а также УрФУ. Детские сады пока решено не закрывать.
По последним данным, коронавирусной инфекцией заразились более 170 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысяч летальных исходов. Выздоровели больше 77 тысяч человек. В России количество зараженных превысило 90 человек.