В Екатеринбурге экс-супруга бывшего ректора УГГУ осуждена за мошенничество

Ее признали виновной в мошенничестве, связанном с получением выплат от государства (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, ей назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.