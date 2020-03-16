В Екатеринбурге экс-супруга бывшего ректора УГГУ осуждена за мошенничество
Вчера, 22:00ОбществоФото: pixabay.com
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Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении экс-супруги бывшего ректора Уральского государственного горного университета (УГГУ) Николая Косарева, сообщает «Уралинформбюро».
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Ее признали виновной в мошенничестве, связанном с получением выплат от государства (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, ей назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.
По данным СМИ, Светлана Косарева, работая врачом-офтальмологом, оформляла фиктивные справки для получения инвалидности и, как следствие, выплат от государства. Сумма ущерба от ее действий могла составить более двух миллионов рублей.
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