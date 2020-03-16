В Екатеринбурге решено не вводить карантин из-за коронавируса в детских садах

В сообщении сказано, что карантинные мероприятия будут введены только в случае, если количество заболевших детей превысит 20% от общего количества.

В департаменте отметили, что в дошкольных учреждениях усилен противоэпидемиологический режим. Регулярно проводятся осмотры детей для выявления заболевания, усилен контроль за соблюдением температуры, а также дезинфекция. Кроме того, проверяются и сотрудники на наличие симптомов ОРВИ.

Наряду с этим, департамент образования попросил всех руководителей школ по возможности с 17 марта перейти на дистанционное обучение. Срок его окончания не установлен — до особого распоряжения.

Министерство просвещения РФ рекомендовало всем школам по возможности перейти на дистанционное обучение с целью предупреждения распространения коронавируса. В УрФУ мера уже введена.