В Нижнем Тагиле дорожные службы провели ямочный ремонт на 17 объектах

По информации управления городским хозяйством, на прошлой неделе отремонтировано 150 квадратных метров дорожного полотна. МУП «Тагилдорстрой» ликвидировало ямы на улицах Красноармейская, Папанина, Кушвинская, Заводская, Карла Маркса, Береговая Ударная, проспекте Мира, а также на перекрестках улиц Карла Маркса — Огаркова, Циолковского — Октябрьской революции.

Сотрудники «УБТ-Сервис» провели ремонтные работы на улицах Алтайская, Индустриальная, Ильича и перекрестках улиц Алтайская – Юности, Фестивальная – Кулибина, Восточное шоссе – проспект Вагоностроителей, Ленинградский проспект – Окунева, Садоводов – Монтажников.

По словам начальника производства МУП «Тагилдорстрой» Ивана Журавлева, после запуска асфальтового завода работа пойдет быстрее. Сегодня две бригады ТДС работают в центре города и в районе ж/д вокзала.