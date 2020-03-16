В Нижнем Тагиле дорожные службы провели ямочный ремонт на 17 объектах
Тагильские дорожные службы в течении прошлой недели провели ямочный ремонт на 17 участках, сообщает пресс-служба мэрии. О проведении работ подрядные организации отчитываются перед главой города Владиславом Пинаевым.
По информации управления городским хозяйством, на прошлой неделе отремонтировано 150 квадратных метров дорожного полотна. МУП «Тагилдорстрой» ликвидировало ямы на улицах Красноармейская, Папанина, Кушвинская, Заводская, Карла Маркса, Береговая Ударная, проспекте Мира, а также на перекрестках улиц Карла Маркса — Огаркова, Циолковского — Октябрьской революции.
Сотрудники «УБТ-Сервис» провели ремонтные работы на улицах Алтайская, Индустриальная, Ильича и перекрестках улиц Алтайская – Юности, Фестивальная – Кулибина, Восточное шоссе – проспект Вагоностроителей, Ленинградский проспект – Окунева, Садоводов – Монтажников.
По словам начальника производства МУП «Тагилдорстрой» Ивана Журавлева, после запуска асфальтового завода работа пойдет быстрее. Сегодня две бригады ТДС работают в центре города и в районе ж/д вокзала.
Рабочие «УБТ-Сервис» сегодня задействованы на дороге в сторону деревни Усть-Утка. Завтра, 17 марта, бригады проведут ямочный ремонт на более востребованных участках Вагонки.