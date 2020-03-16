В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменяют все спортивно-массовые мероприятия
Сегодня, 13:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Из-за коронавируса в Нижнем Тагиле решено отменить все спортивно-массовые мероприятия, запланированные на ближайшее время, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В минувшие выходные должна была пройти «Вагонская снежинка», мероприятие было отменено, рассказала изданию глава управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Ирина Еремеева. Она подчеркнула, что из-за коронавируса были вынуждены вернуться домой тагильские спортсмены, участвующие в соревнованиях в Европе.
Ранее в Нижнем Тагиле отменили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Всего в марте в городе запланировано 64 спортивных мероприятия. При этом в управлении образования отмечают, что учебный процесс в школах и вузах пока идет в штатном режиме.
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