В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменяют все спортивно-массовые мероприятия

В минувшие выходные должна была пройти «Вагонская снежинка», мероприятие было отменено, рассказала изданию глава управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Ирина Еремеева. Она подчеркнула, что из-за коронавируса были вынуждены вернуться домой тагильские спортсмены, участвующие в соревнованиях в Европе.

Ранее в Нижнем Тагиле отменили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Всего в марте в городе запланировано 64 спортивных мероприятия. При этом в управлении образования отмечают, что учебный процесс в школах и вузах пока идет в штатном режиме.