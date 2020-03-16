В резиденции свердловского губернатора введены меры по борьбе с коронавирусом

Сообщается, что в резиденции губернатора были установлены дозаторы антисептика. Проводятся дополнительные клининговые работы.

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов сообщает о том, что не планируется переход на удаленный режим работы, а также закрытие министерства для приема посетителей. Также не будет предпринято никаких ограничений, связанных с отменой коллегий и совещаний.

Напомним, что проблема коронавируса появилась с конца 2019 года в Китае и с тех пор эпидемия продолжает распространяться. На сегодняшний день в России зафиксировано уже 63 случая заражения.

Начиная с завтрашнего дня все школы и дошкольные учреждения Екатеринбурга будут переведены на дистанционное обучение.