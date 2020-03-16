В Свердловской области спасатели начали подрывать лед на реках

Взрывотехники провели работы у семи мостов региона. В ближайшие дни планируется провести подрыв льда еще у трех — в Североуральском ГО, Таборинском районе и в Махневском муниципальном образовании.

Для подрыва льда в общей сложности было использовано почти 700 кг взрывчатки.