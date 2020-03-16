В Свердловской области спасатели начали подрывать лед на реках
Сегодня, 20:48ОбществоФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области спасателями проводится подготовка к предстоящим паводкам. С этой целью они бурят и подрывают лед, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Взрывотехники провели работы у семи мостов региона. В ближайшие дни планируется провести подрыв льда еще у трех — в Североуральском ГО, Таборинском районе и в Махневском муниципальном образовании.
Для подрыва льда в общей сложности было использовано почти 700 кг взрывчатки.
Подобные меры позволяют защищать мосты от весеннего ледохода, а также предупредить заторы на реках и не допустить затопления.
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