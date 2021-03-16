1 млн задолжал экс-бизнесмен из Екатеринбурга и выживает без света и газа

Бывший бизнесмен остался без света и газа из-за миллионного долга по коммунальным платежам. Мужчина не может ходить. Ему помогает сосед.

В 90-х екатеринбуржец организовали бизнес, но разорился. После этого начал пить и накопил долг за квартиру, который вместе с пенями составил 970 тысяч рублей. Из-за инсульта мужчина не может ходить. Ему отключили отопление, газ и электричество, пишет E1. Сосед подкармливает экс-бизнесмена и иногда помогает по дому. Накануне в УК согласились подключить ему воду. Добровольцы снабдили его сантехникой, а сотрудники управляющей компании всё подключили. Фото: e1.ru После публикации в СМИ, один из юристов взялся бесплатно помочь мужчине с долгом по платежам, а сосед занимается оформлением документов, чтобы отправить экс-бизнесмена к врачам, для получения инвалидности и пенсии. В органах социальной защиты также отметили, что подключились к решению вопроса и постараются помочь жителю Екатеринбурга.

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