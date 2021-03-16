50-летний юбилей отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично главу региона поздравила председатель парламента Людмила Бабушкина.
По ее словам, Куйвашев — признанный лидер Среднего Урала и истинный патриот. Также Бабушкина отметила высокий профессионализм, опыт и мудрость губернатора.
Вам удалось объединить усилия всех ветвей власти и институтов гражданского общества, усовершенствовать систему государственного управления для реализации прорывных проектов развития экономики, соцсферы и инфраструктуры, повышения уровня жизни уральцев, цитирует поздравление «Областная газета».
Председатель пожелала Куйвашеву успехов в работе, осуществления замыслов и здоровья.