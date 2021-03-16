50-летний юбилей отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

50-летний юбилей отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Сегодня, 12:16
Общество
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
50 лет исполнилось губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 16 марта.

От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично главу региона поздравила председатель парламента Людмила Бабушкина.

По ее словам, Куйвашев — признанный лидер Среднего Урала и истинный патриот. Также Бабушкина отметила высокий профессионализм, опыт и мудрость губернатора.

Вам удалось объединить усилия всех ветвей власти и институтов гражданского общества, усовершенствовать систему государственного управления для реализации прорывных проектов развития экономики, соцсферы и инфраструктуры, повышения уровня жизни уральцев, цитирует поздравление «Областная газета».

Председатель пожелала Куйвашеву успехов в работе, осуществления замыслов и здоровья.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевдень рожденияюбилейгубернатор
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы