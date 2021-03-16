Большинство россиян выразили одобрение воссоединения России и Крыма

Телеграм-канал “Мейстер” цитирует статистику опроса: 81% оценивают воссоединение положительно, 87% считают, что таким образом Россия продемонстрировала способность защищать национальные интересы, 86% уверены, что принять Крым и Севастополь в состав государство было правильным решением. Еще 63% жителей испытывают по этому поводу гордость и восхищение.
Автора канала отмечают, что говорить об “эрозии крымского консенсуса”, как утверждали некоторые СМИ, не приходится. Так же, как и 7 лет назад, большинство россиян солидарны в этом вопросе.