Большинство россиян выразили одобрение воссоединения России и Крыма

Большинство россиян выразили одобрение воссоединения России и Крыма

Сегодня, 16:51ОбществоФото: pxhere.com
ВЦИОМ провел опрос среди россиян в преддверии 7-й годовщины присоединения Крыма к РФ. Большая часть жителей страны высказала положительное отношение.

Телеграм-канал “Мейстер” цитирует статистику опроса: 81% оценивают воссоединение положительно, 87% считают, что таким образом Россия продемонстрировала способность защищать национальные интересы, 86% уверены, что принять Крым и Севастополь в состав государство было правильным решением. Еще 63% жителей испытывают по этому поводу гордость и восхищение.

Автора канала отмечают, что говорить об “эрозии крымского консенсуса”, как утверждали некоторые СМИ, не приходится. Так же, как и 7 лет назад, большинство россиян солидарны в этом вопросе.

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