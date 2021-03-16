Дело экс-замглавы СКР по Свердловской области рассмотрит суд в Екатеринбурге

Напомним, бывший замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко арестован по подозрению в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, к нему обратился предприниматель с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов предприятия, по которому он проходил потерпевшим. 25 декабря 2019 года сообщалось, что он был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.