Дело экс-замглавы СКР по Свердловской области рассмотрит суд в Екатеринбурге

Дело экс-замглавы СКР по Свердловской области рассмотрит суд в Екатеринбурге

Сегодня, 09:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Дело экс-замглавы СКР по Свердловской области Михаила Бусылко было передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Бывший заместитель руководителся Следственного комитета на Среднем Урале обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (Покушение на получение взятки в особо крупном размере).

В деле также фигурируют экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов. Последний обвиняется в посредничестве при передаче взятки.

Напомним, бывший замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко арестован по подозрению в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, к нему обратился предприниматель с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов предприятия, по которому он проходил потерпевшим. 25 декабря 2019 года сообщалось, что он был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.

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Екатеринбург
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